Tutti in bicicletta alla scoperta del Tiepolo, tra ville, chiese e musei

Il Tiepolo in bicicletta.

Non è una battuta l'occasione di visitare i luoghi dell'artista pedalando sulle due ruote. È tutto pronto per la prima edizione di "In bicicletta sulle orme dei Tiepolo", una pedalata collettiva, domenica 14 maggio, aperta agli appassionati delle due ruote, che toccherà Massanzago, Mira, Mirano e Stra in provincia di Venezia. Un evento che segna ufficialmente l'inizio dei percorsi cicloturistici ideati dal progetto "La Rete dei Luoghi dei Tiepolo", che nasce, da un'intuizione del Circolo ACLI di Mirano, con l'obiettivo di promuovere degli itinerari culturali sulle orme di Giambattista Tiepolo che, con i figli Giandomenico e Lorenzo, hanno impreziosito, grazie ai loro lavori, moltissime ville, palazzi, chiese e oggi musei del nord d'Italia, fino ad arrivare a realizzare capolavori nella residenza di Würzburg in Germania, e nel Palazzo Reale di Madrid in Spagna.



LO SCOPO

Con l'intento di valorizzare questo immenso patrimonio artistico, nasce l'idea di unire simbolicamente i diversi luoghi in cui sono custoditi i capolavori di questa famiglia di artisti in un progetto culturale e di educazione ambientale. «Domenica si aggiungerà un altro tassello ad un progetto ambizioso che punta a candidarsi a itinerario culturale al Consiglio d'Europa - spiega Alberto Sbrogiò, presidente delle Acli Mirano - L'iniziativa è partita come una esigenza riconosciuta da più parti e siamo riusciti a coinvolgere già undici luoghi: Biadene di Montebelluna, Este, Massanzago, Mira, Mirano, Monteviale, Piove di Sacco, Stra; Udine e Würzburg in Baviera. Ci manca Madrid che vorremmo entrasse a far parte del progetto coinvolgendo il Patrimonio Nacional spagnolo. Il ruolo della "Rete", attraverso queste iniziative, è quello di creare i presupposti perché la cittadinanza possa godere delle bellezze dei nostri luoghi, utilizzando dei percorsi ciclabili. Ma soprattutto, far in modo che questi itinerari possano diventare una forma di promozione turistica per ospiti da tutta Europa. Abbiamo messo in atto un "modello federativo" dove i partecipanti - musei, case private o chiese - si propongono per le loro caratteristiche e si propongono autonomamente. Ogni soggetto è in connessione l'uno con l'altro; la "Rete" propone occasioni per tutti come si è fatto alla villa Pisani di Stra dove si è cercato di coinvolgere il Conservatorio per ricreare atmosfere di musica barocca e tutto sotto l'affresco di Giambattista Tiepolo».



IL PERCORSO

La "biciclettata tiepolesca" ha il patrocinio della Regione Veneto Quattro i comuni che aderiranno all'escursione in bicicletta di domenica. L'evento, organizzato dalla "Rete dei luoghi dei Tiepolo" con il patrocinio della Regione Veneto, in collaborazione con FIAB Mirano Riviera del Brenta e le amministrazioni comunali di Massanzago, Mira, Mirano e Stra, proporrà dei percorsi ad anello con la possibilità di partire da uno dei comuni a scelta. Nelle 4 tappe previste saranno presenti dei volontari FIAB che accoglieranno i ciclisti e apporranno un timbro sul loro foglio di partecipazione consegnato alla partenza. Verranno così inaugurati i primi tre percorsi cicloturistici, di circa 30, 45 e 60km che collegano tra loro le quattro città dell'entroterra veneziano. I punti di partenza saranno: a Mirano l'Infopoint in Piazza Martiri; a Massanzago il Parco di Villa Baglioni; a Stra davanti al Museo Nazionale di Villa Pisani; e a Mira davanti a Villa Contarini dei "Leoni", Riviera Trentin.



GLI ORARI

L'organizzazione ha indicato la partenza dalle 7.30 alle 8.30 per dare la possibilità a tutti di terminare anche l'itinerario più lungo entro le 12.30 circa, orario massimo in cui i volontari saranno presenti. All'arrivo, che coincide con il punto da cui si è partiti, verrà apposto l'ultimo timbro e consegnato l'attestato di partecipazione. «Siamo felici di poter dare inizio a questo progetto in modo concreto - commenta ancora Sbrogiò - partiti da un'idea che è cresciuta piano piano, con grande lavoro e dedizione. Associazioni, comuni e privati hanno in questi anni creduto nel progetto permettendoci di crescere. Ora occorre fare il salto di qualità e per questo vorremmo coinvolgere sempre di più le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, e la Lombardia. Grazie ad un maggior sostegno istituzionale potremmo avere più forza come organizzazione e coinvolgere anche Madrid che, insieme a Würzburg in Baviera, già membro della "Rete", ci permetterebbe di candidarci come itinerario culturale al Consiglio di Europa».



I SERVIZI

Lo scopo è anche quello di una valorizzazione turistica dalla ristorazione all'hotellerie e al commercio. Diciassette, finora, sono le proposte di percorso per scoprire le opere dei Tiepolo in modo originale e con l'aiuto di esperti e artisti. Il progetto proseguirà con il viaggio in bicicletta di ottocento chilometri dei tre salzanesi Renzo Masiero, Franco Minto e Alessio Dal Corso, accompagnati da Nadia Zanoni ed Enzo Maretto, soci fondatori di FIAB Mirano, che li porterà da Mirano a Würzburg in Baviera. «Saranno loro ad inaugurare l'itinerario cicloturistico che collegherà Mirano con la città tedesca che, nella residenza che fu del principe vescovo Johann Philipp von Greiffenclau, conserva uno dei capolavori realizzati dai Tiepolo. Gli scambi con Würzburg continueranno anche a luglio, quando un gruppo di cicloturisti della FIAB Mirano-Riviera del Brenta raggiungerà la località tedesca per poi percorrere in bicicletta la Romantische Strasse, la nota ciclovia che parte proprio da Würzburg e si snoda per circa 400 chilometri fino a Füssen.