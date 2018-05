12 piani, 24 appartamenti extra lusso e non solo: nasce la torre di legno più alta d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - (G.Bab.) Nasce la torre in legno più alta in Europa. Si tratta della Cross Lam Tower, una torre affacciata sul mare alta 12 piani che sorgerà in via Don Guerrino Bertolin, alle spalle di piazza Trieste. Il via ai lavori è previsto per il prossimo ottobre, mentre la conclusione dei lavori, seguito dallo studio di architettura Demogo di Treviso, per l'estate 2019. Ventiquattro gli appartamenti che verranno realizzati, con una metratura media di 100 metri quadrati e servizi di prestigio.Non solo per quanto riguarda il wellness ma anche il risparmio energetico, sistemi di raffreddamento, riscaldamento e domotica, realizzando così un intervento di bioedilizia unico in Europa. Circa 90 le tonnellate di legno utilizzate a fronte di un investimento complessivo di circa 10milioni di euro. Le vendite saranno curate dall'agenzia Garden Immobiliare, dello jesolano Marco Pegoraro, presidente provinciale e consigliere nazionale dell'Associazione agenti immobiliari riuniti.Il mercato immobiliare jesolano dice - sta andando abbastanza bene, la richiesta punta soprattutto sul nuovo anche perché, rispetto a qualche anno fa, i prezzi si sono calmierati. L'usato, invece, fatica ancora un po' anche perché, pur sembrando paradossale, spesso costa più del nuovo. Fondamentale, ancora una volta, l'appeal, della città. Esistono poche località conclude Pegoraro che permettono di uscire di casa o dall'albergo e di trovare subito la spiaggia. Rimane poi fondamentale investire sulla qualità, sulla bioedilizia, classificazione energetica, risparmio energetico e sulla velocità di realizzazione.