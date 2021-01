Brutale aggressione oggi a Venezia. Uomo accoltellato a braccia, gambe e addome

VENEZIA - Prima la lite furiosa poi le coltellate: alle braccia, alle gambe, all'addome. Brutale aggressione oggi a Venezia. L'aggredito un italiano di 52 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale civile di Venezia. Arrestato per tentato omicidio dagli agenti delle Volanti un sudamericano di 65 anni. Il fatto è accaduto nella casa accoglienza della Caritas a Cannaregio all'ora di pranzo. Sequestrata l'arma utilizzata durante il violento litigio. Non sono ancora chiari i motivi dell'alterco. Entrambi i coinvolti sono ospiti della struttura.



Ultimo aggiornamento: 14:04

