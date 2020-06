Maltempo, stato di attenzione fino a stanotte per rovesci e temporali

Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - In conseguenza alla possibilità diche potrebbero interessaredel Veneto, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, decretando fino aloLe previsioni indicano una fase dicon probabili rovesci e temporali da sparsi su zone montane, pedemontane e pianura nord-orientale a locali altrove. Non si escludono locali fenomeni intensi in particolare tra zone montane centro-orientali e pianura centro-orientale.