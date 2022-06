VENEZIA - Sky-Tg24 sarà per due giorni a Venezia. Dalla sede centrale di Milano, il palinsesto di notizie prodotto dall'emittente sarà interamente spostato a Venezia.

Domani, venerdì 3 giugno, e dopodomani, sabato 4 giugno, una settantina di persone della produzione, più un'altra quarantina di ospiti saranno al Casinò dove prenderà vita Live in. Un progetto ambizioso che, spiega il direttore del tg Giuseppe De Bellis: «Fa parte del nuovo piano editoriale che aggiunge alla storica presenza su canale tv quello che facciamo negli studi. Condividiamo con il pubblico l'operatività uscendo dalla nostra sede e andando a fare una produzione altrove». L'idea, fa sapere il direttore, è maturata nel 2020, poi con il covid non si poteva puntare sul pubblico, mentre dal 2022 le cose sono cambiate e dopo Bari, sarà la volta della laguna: «Venezia è uno dei luoghi più importanti d'Italia, un set unico, non si poteva non fare e, anzi, bisognava agire in fretta».

Le telecamere della troupe gireranno per la città, mentre dal Casinò ci saranno i consueti approfondimenti. Tra le curiosità, ci saranno anche droni che si alzeranno per far vedere Venezia dall'alto, un punto di vista diverso, scenografico, a favore dei telespettatori: «Continueremo a raccontare l'evoluzione del mondo, ma lo faremo dalla nuova sede. La città ha avuto storicamente un ruolo di apertura per l'Italia verso il mondo, poi è simbolo della lotta al cambiamento climatico, argomento presente in tutta la programmazione».

Un modo di fare innovazione diverso, divulgativo, ma anche spettacolo: «Sarà uno show tutto in diretta sui canali 100 della piattaforma Sky e 50 del digitale terrestre». Un'occasione per i più curiosi che nei giorni scorsi hanno potuto prenotarsi un posto in prima fila per assistere alla divulgazione delle notizie, osservando da vicino il dietro le quinte dell'imponente macchina che governa il mondo dell'informazione. Senza mai dimenticare l'attualità: «Avremo finestre su altre aree della città con droni, ma anche con l'evento del Salone nautico. Per quanto riguarda l'attualità, ci sarà un parterre di ospiti molto ricco: ministri, sindaci, presidenti di regioni, economisti, anche internazionali, collegamenti con il festival dell'economia di Trento dove ci sono premi Nobel. E poi collegamenti con l'Ucraina, ospiti da lì, ospiti dalle istituzioni europee dove in corso ci sono importanti vertici».

Sky non farà mancare anche l'intrattenimento spettacolar-culturale: «La sera di venerdì sarà dedicata a un concerto di Carmen Consoli e Mannarino, andrà in onda sul 501». Un lavoro non semplice, continua De Bellis: «È molto difficile e stressante, la scaletta di news è rigida, i tempi sono serrati e i molti collegamenti contribuiscono all'evoluzione della giornata in un equilibrio art-news, che però va in esterna. Ma le difficoltà ci sono sempre, magari a Venezia la logistica non aiuta, quindi la presenza di pubblico eleva la complessità al quadrato, la laguna contribuisce ulteriormente a renderla al cubo».

Infine, Sky ha pensato anche alle scuole: «Abbiamo una convenzione con gli istituti e le università per vedere da vicino il progetto».