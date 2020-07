VENEZIA - Forse aveva pensato di far divertire i suoi passeggeri correndo ad alta velocità durante il tragitto verso Murano. Cosa che, però, non si può decisamente fare, a maggior ragione con l'ultima ordinanza della capitaneria di porto che vieta le planate in laguna. I carabinieri del nucleo natanti, quindi, nel corso di un servizio di pattuglia in laguna, giovedì mattina hanno individuato e sanzionato il motoscafista protagonista delle evoluzioni.

L'uomo, un veneziano, è stato denunciato appunto perché stava navigando a forte velocità e con dei passeggeri a bordo in secca nel canale delle Navi. Il taxi era stato notato dalla motovedetta mentre era nella classica manovra di planata per attraversare quel tratto di laguna vietato alla navigazione proprio per via del basso fondale. Un tratto, quindi, in cui è necessario planare, se non si vuole rimanere incagliati. La motovedetta dei carabinieri ha quindi seguito il taxi per poi procedere al controllo: a bordo, c'era un gruppo di turisti stranieri diretti appunto a Murano. A quel punto per il comandante, non nuovo a tale tipo di violazioni, è scattata la segnalazione alla procura.

Le evoluzioni in laguna per divertire i turisti non sono certo una novità: una precedente inchiesta della procura aveva rivelato come questa, in realtà, tra certi gruppi di tassisti, fosse una prassi consolidata. Se già non era permesso in passato, la prefettura ha chiesto e ottenuto dalle forze dell'ordine un ulteriore giro di vite: una vera e propria guerra all'alta velocità in laguna, che ha visto centinaia di diportisti, nelle scorse settimane, affollare le officine per ripristinare le strozzature che riducono la velocità dei motori.

