Tamponamento a catena in autostrada: oltre 8 chilometri di code

PIANIGA - Incidente non grave tra il bivio A4/a57 e Padova Est in direzione Milano. L'incidente, avvenuto nel territorio del comun di Pianiga, ha coinvolto più veicoli. Si è verificato poco dopo le ore 18, ma alle 19.30 si registravano ancora 8 chilometri di coda, in precedenza si era arrivati anche a 9 chilometri. L'ora di punta ha creato inevitabilmente code, il traffico si è riversato anche sulle strade provinciali e comunali. Ora, alle 19.43, l'incidente è stato risolto e la situazione sta gradualmente tornando alla normalità.