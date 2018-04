Su e Zo per i Ponti di Venezia: in più di diecimila invadono rive e calli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Al via stamani, alle 10, la 40° edizione della. Le iscrizioni hanno superato quota 8.500, di cui oltre 4.000 organizzati in gruppi di minimo 20 persone, ma gli organizzatori prevedono di superare anche quest'anno quota 10.000 partecipanti. Organizzata dall'associazione TGS Eurogroup, la Su e Zo per i Ponti è divenuta negli anni un appuntamento fisso nel calendario degli eventi veneziani: una passeggiata di solidarietà alla scoperta di Venezia, rivolta in particolare a famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, giovani e meno giovani, uniti in una giornata all'insegna dell'aggregazione e dell'amicizia. La manifestazione è promossa dall'Ispettoria Salesiana San Marco Italia Nord-Est e gli eventuali utili, tra cui quelli ricavati dalla vendita delle T-shirt solidali Su e zo, saranno devoluti al progetto di solidarietà 2018 a favore della missione salesiana di Iauaretê in Amazzonia, Brasile.