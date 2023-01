Steve Vai, il chitarrista americano, fra i più grandi della storia, in concerto a Jesolo

JESOLO - Dopo l’emozionante concerto di fine anno della meravigliosa Elisa, la città di Jesolo si prepara ad accogliere un nuovo grande evento internazionale: il concerto del leggendario Steve Vai, chitarrista, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, che torna in Italia per sole due date con il tour di presentazione del suo più recente lavoro discografico “Inviolate”. L’unica data italiana nel Nordest per Steve Vai è dunque in programma il prossimo sabato 8 aprile al Palazzo del Turismo di Jesolo (Ve), con inizio alle 21.00. I biglietti e gli speciali Vip Package per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita dalle 12.00 di venerdì 20 gennaio sul circuito Ticketone. Tutte le informazioni su www.azalea.it .