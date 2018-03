Semafori anti-furbetti: dal primo aprile impossibile passare col rosso (senza prendersi la multa)

di Giuseppe Babbo

JESOLO - Dentro l'uovo di Pasqua c'è l'dei. Si tratta dei sistemi di controllo delle infrazioni semaforiche, installati già da qualche anno in corrispondenza di alcuni incroci della città e riattivati da domani (1 aprile). Gli impianti permetteranno didei veicoli provenienti da via Ca' Gamba all'incrocio con via Roma destra e quelli da via Roma destra all'incrocio con via Ca' Gamba.Una novità riguarderà invece il sistema originariamente posizionato in via Roma sinistra all'altezza dell'incrocio con le vie Battisti e Colombo. Quest'ultimo è stato rimosso e ricollocato all'altezza del semaforo di via Martin Luther King, nella carreggiata a lato dell'istituto alberghiero Elena Cornaro. Si tratta di una scelta voluta dal comando della Polizia locale per tutelare la sicurezza degli studenti che si spostano per raggiungere la scuola, in risposta alle numerose segnalazioni pervenute dai residenti della zona, di veicoli notati superare più volte il limite di velocità, ignorando inoltre la luce rossa del semaforo.