Scontro frontale, un'auto "vola" e si capovolge: grave il conducente

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRAMAGGIORE - Lo scontro frontale fa volare una delle due auto: grave uno dei conducenti, ferito anche se in modo meno serio l'altro. È successo verso le 10.30 di questa mattina a Pramaggiore. Due le auto che si sono scontrate frontalmente a Blessaglia, lungo la strada regionale "Postumia". Nel botto una delle due auto è "volata" in aria, capovolgendosi con le ruote all'aria. Immediata la richiesta di aiuto arrivata al 112.Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Annone Veneto che hanno prestato i primi soccorsi con i sanitari del Pronto soccorso di Portogruaro arrivati con l'ambulanza. Le condizioni dell'automobilista a bordo dell'utilitaria rovesciata si sono rivelate gravi. Per liberarlo dall'abitacolo sono così arrivati i vigili del fuoco di Portogruaro. Il paziente è stato poi trasferito in elicottero all'ospedale di Mestre. Inevitabili i disagi per gli utenti che transitano lungo la Postumia.