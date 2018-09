Scontro tra barche in canale: a bordo tre 40enni, uno cade in acqua

VENEZIA - Due imbarcazioni si sono scontrate, nella tarda serata di ieri, nel canale di San Leonardo, situato nella Laguna sud di Venezia. Coinvolti nell'incidente tre uomini intorno ai 40 anni, di cui uno è caduto in acqua e un altro ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto Guardia costiera di Venezia, in collaborazione con il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Tutti gli occupanti sono stati condotti all'Ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo per gli accertamenti sanitari e le cure del caso, mentre i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA