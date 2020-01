Evade dalla comunità di recupero e fa perdere le tracce: dov'è finito Alessandro?

AGUGLIARO/MESTRE - La sua scomparsa, che risale alla mattinata di domenica 12 luglio, sta mettendo in grande apprensione i suoi familiari che hanno lanciato un appello, rivolgendosi anche alla trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto'?". A far perdere le proprie tracce Alessandro Panisson, 36 anni, originario e residente di Mestre, arrivato in una comunità di recupero di Agugliaro (Vicenza), nell'area dei colli Berici, la scorsa settimana.



Secondo quanto ricostruito successivamente sembra che l'uomo, a seguito di un acceso diverbio con un altro ospite della struttura, sia stato invitato dai responsabili ad andarsene. E così, attorno alle 10 di domenica, Panisson ha lasciato la comunità, uscendo e percorrendo la strada a piedi. Da allora nessuno, in primis familiari - che sarebbero stati avvisati di quanto avvenuto solo a cose avvenute - e conoscenti, non hanno più avuto sue notizie. Ogni tentativo di mettersi in contatto con lui è stato vano.



Come detto la vicenda è stata al centro di un servizio della trasmissione Rai condotta da Federica Sciarelli, nella puntata dell'altra sera, mercoledì 15 gennaio. A parlare per la famiglia è stato il fratello. «Gli chiediamo di tornare, di chiamarci di darci un segno di qualsiasi tipo - le parole di Akis Panisson - noi lo stiamo aspettando a casa. Ma è già importarte che lui possa confermarci di stare bene». © RIPRODUZIONE RISERVATA