Ragazzina di 16 anni esce di casa e scompare: «Era con un ragazzo»

MESTRE - Introvabile dal 21 agosto, scatta l'appello super ritrovarla. Momenti di apprensione per ladi una ragazza, che, secondo quanto raccontato nell'appello lanciato sul web dalla sorella, si sarebbe allontanata da casa martedì 21 in compagnia di un ragazzo (in foto) del quale la famiglia non conoscerebbe il vero nome ma saprebbe solo che si fa chiamare Ady e che sarebbe di nazionalità rumena/tedesco. I familiari della giovane hanno presentatoai carabinieri che si sono attivati per rintracciare la ragazza.“Lei addosso aveva un vestito con top nero e gonna a righe nere/gialle/bianche (ma anche un vestito nero in borsa), scarpe nere e borsa bianca, lui invece maglia rossa con pantaloni. Dobbiamo trovare mia sorella, ha solo 16 anni, ha spento il telefono ma sono stati localizzati verso Milano ieri sera poi non abbiamo avuto più notizie”.