Marianna stroncata da un malore a 39 anni: lascia 3 bimbi piccoli

di Filippo De Gaspari

SANTA MARIA DI SALA - Un malore improvviso in casa la domenica mattina: si è spento così per sempre a Veternigo il sorriso di Marianna Marino, giovane mamma di tre bambini, tutti in età scolare. Aveva solo 39 anni. Era stata da poco operata a una gamba dopo una caduta e ora si cercherà di capire se il decesso possa essere in qualche modo legato a qualche complicanza post operatoria.