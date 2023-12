San Donà. Tennis Club in vendita: base d'asta 483mila euro. L'area di 10mila metri quadrati verrà ceduta a un privato per la riqualificazione

SAN DONÀ - Il Comune mette in vendita il Tennis Club.

La Giunta Teso ha approvato la delibera con cui ricorre al mercato per riqualificare l'area sportiva, realizzata oltre 30 anni fa. I campi da tennis di via Unità d'Italia, quindi, potrebbero diventare privati. E qualche gestore di impianti sportivi nei giorni scorsi ha già manifestato un certo interesse per l'iniziativa.

BANDO PUBBLICO

«Il bando pubblico sarà pronto a metà gennaio spiega il sindaco Alberto Teso - La base d'asta sarà di 483mila euro e l'area è vincolata ad attività sportiva. Siamo giunti a questa decisione perché serve un importante investimento per riammodernare gli impianti del tennis, ma purtroppo mancano privati disposti a investire in un'area in concessione e non in proprietà». Nel marzo scorso, infatti, il bando pubblico per la concessione dell'area era andato deserto. «Speriamo ci sia interesse per acquistare l'area - precisa l'assessore allo Sport Simone Cereser il ricavato potrebbe essere impiegato in altre strutture sportive, tra cui il completamento della pista di atletica oppure l'ampliamento dello stadio Davanzo».

ASTA DESERTA

L'Amministrazione precedente aveva puntato a un accordo pubblico-privato con una concessione di 20 anni e la possibilità per il privato di realizzare un bar o un ristorantino, in modo da rendere la struttura più attrattiva. Il progetto prevedeva l'adeguamento e la messa a norma degli impianti, il completo rifacimento dei campi esistenti (tre per il tennis e uno per il calcetto) e nuovi servizi. E ancora, la costruzione di due nuovi campi da padel, una copertura fissa per almeno un campo da tennis, la ristrutturazione degli spogliatoi e tutte le opere complementari. «Abbiamo deciso di vendere l'area continua il sindaco - per trovare un imprenditore interessato all'acquisto e al rilancio della struttura. In totale 10mila mq sui quali, oltre al tennis, sarà possibile realizzare altre strutture sportive e attività accessorie e di somministrazione. La cessione rientra nella visione imprenditoriale della nuova Amministrazione, che vede nell'iniziativa privata un elemento essenziale per uno sviluppo economico efficace. Il rilancio dell'area e il completamento dei progetti relativi alla pista d'atletica potranno concretizzare l'idea di Cittadella dello sport che, assieme al palasport Barbazza, darà un volto e un futuro nuovo allo sport sandonatese».

La vendita era stata approvata in prima battuta dal Consiglio Comunale nel novembre scorso con il voto della maggioranza. Contraria, invece, tutta la minoranza, che aveva evidenziato come in questo periodo ci sia grande attenzione per il tennis e le sue varianti, con parecchi praticanti nelle strutture della zona tra cui i campi "I Biasanot" di Calvecchia e "Euroindoor" di San Donà.