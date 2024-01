Casa di riposo degli orrori a San Donà, tutti condannati per le violenze ma pene inferiori alle richieste della Procura: la rabbia dei parenti

SAN DONA' DI PIAVE - Tutti condannati per le violenze commesse nella casa di riposo "Monumento ai caduti" di San Donà di Piave, ma pene inferiori rispetto a quelle richieste dalla Procura.

Si è chiuso così il processo celebrato con il rito abbreviato ai cinque ex operatori della struttura.

Il giudice per l'udienza preliminare Benedetta Vitolo ha letto la sua sentenza in serata dopo tre ore di camera di consiglio. La pena più pesante, 8 anni, è toccata a Davide Barresi che era imputato anche per violenza sessuale.

A Fabio Danieli 6 anni; 5 anni a Maria Grazia Badalamenti; e 2 anni e 4 mesi a testa per Anna Pollazzon e Margie Rosiglioni. Ai quattro era stata contestata anche l'aggravante della morte di un'anziana come conseguenza dei maltrattamenti. Aggravante che però il giudice ha escluso, condannandoli solo per maltrattamenti.

LA RABBIA DELLE FAMIGLIE

Presenti in udienza una decina di parenti degli ospiti tutti molto delusi per la sentenza.