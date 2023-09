SAN DONÀ - Giocano a pallone sui binari, incuranti del rischio di finire sotto un treno: qualcuno filma tutta la scena e il video diventa in pochi minuti virale sul Web. Sta scatenando le reazioni più dure e severe il filmato che da lunedì sta girando sui social e che mostra il comportamento di tre ragazzi che, tra leggerezza, incoscienza, mancanza di rispetto e violazione delle più elementari norme di sicurezza, giocano pericolosamente sui binari davanti alla stazione.

IL FATTO

I tre ragazzi con molta probabilità hanno pensato di ingannare l'attesa dell'arrivo del loro treno giocando a pallone a ridosso della stazione stessa, sul marciapiede. Il pallone tra un rimbalzo e l'altro, come spesso capita, è sfuggito al controllo dei ragazzi ed è finito tra i binari: così uno dei giovani è saltato giù dalla banchina e si è incamminato sulle traversine per recuperarlo. Ma la bravata, a quel punto, diventa duplice: anzichè sbrigarsi, il ragazzo prende il pallone e tenta di calciarlo nuovamente sul marciapiede, dove ci sono i due amici a guardarlo. La palla però rimbalza sul bordo e ritorna tra i binari. Solo a quel punto il giovane lo afferra con le mani e lo riporta sulla banchina.

IL VIDEO

In stazione c'è chi riprende la scena con il cellulare: si sente qualche risatina, un tizio che esclama forte "ehilà!", quasi a volere richiamare l'attenzione del giovane sul pericolo che sta correndo, con una sorta di monito, forse. Trentasette secondi di video che finiscono presto nel tritacarne dei social, diventando subito virali con una lunga serie di commenti, tutti di condanna, ma anche con qualche interrogativo sul fatto che non ci fosse nessuno a controllare e a vigilare, oltre ad alcune riflessioni su chi ha realizzato e postato il video e che non è intervenuto (dal sonoro in effetti non si percepisce alcuna reazione o rimprovero nei confronti dei tre, se non qualche risatina) per riprendere i ragazzi che stavano compiendo quell'azione pericolosa.

RISCHIO MULTA

I tre giovani ora rischiano una sanzione amministrativa, quella prevista per chi attraversa i binari: non essendoci state altre violazioni, come interruzione di pubblico servizio, non dovrebbero esserci altri tipi di intervento d'ufficio da parte della Polfer. Paradossalmente potrebbero essere proprio loro, essendo i loro volti abbastanza riconoscibili, a decidere di rivolgersi alla Polizia Postale per sporgere denuncia per violazione della privacy.

PRECEDENTI TRAGICI

Il pensiero di tutti è andato subito alla tragedia di Brandizzo, dove cinque operai sono stati travolti e uccisi mentre stavano effettuando dei lavori sui binari della linea Milano-Torino. E un'altra tragedia si è consumata proprio lunedì: una persona è stata travolta e uccisa da un treno sulla linea ferroviaria Milano-Novara.