San Donà di Piave. Arrestato senzatetto spacciatore. Durante la perquisizione ingoia parte delle dosi

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Donà di Piave hanno arrestato un cittadino nigeriano, in Italia senza fissa dimora, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno notato lungo i vialetti dei giardini pubblici della cittadina veneziana, e sottoposto a perquisizione. L'uomo ha iniziato ad agitarsi e a ingoiare qualcosa che aveva nascosto in bocca; in una tasca dei pantaloni gli è stato trovato un sacchetto con 24 dosi di cocaina e 6 di eroina, e denaro per 885 euro, probabile provento di spaccio. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. L'uomo era già stato denunciato nel 2017 e arrestato nel 2018 a Mestre per lo stesso reato nella zona di via Piave. Stamani il Gip del Tribunale di Venezia ne ha convalidato l'arresto e lo ha condannato a 8 mesi di reclusione - pena sospesa - e alla multa di 1.000 euro. Le indagini dei militari proseguono per risalire al canale di approvvigionamento dello stupefacente.