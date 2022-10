Spaccio di droga visto in diretta dai poliziotti: pusher e cliente ripresi dalle telecamere e colti in flagrante

TREVISO - Spaccio di droga in presa diretta: le videocamere di sorveglianza mostrano pusher e cliente che concludono l'affare attraverso e i poliziotti entrano subito in azione, cogliendoli in flagrante. E' successo a Porta Altinia mercoledì 12 ottobre a Treviso. Il venditore e l’acquirente sono stati intercettati subito dai poliziotti e, nelle loro tasche, sono state trovate alcune banconote e una dose di hashish, oggetto della cessione.

Il fiuto del cane della polizia scopre molto di più

Gli agenti sono intervenuti con l’unità cinofila, l’operatore a quattro zampe chiamato Luke che, dopo una rapida perlustrazione della zona, ha scoperto altre dosi di sostanza stupefacente, proprio nel luogo in cui le telecamere avevano ripreso il venditore “armeggiare” con fare sospetto.

L'arrestato verrà espulso dall'Italia



L’uomo, ventiquattrenne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato e, giudicato con rito direttissimo, patteggiando la pena di 8 mesi di reclusione. Trovandosi non in regola con il permesso di soggiorno, lo straniero è sato preso in carico dall’Ufficio Immigrazione e accompagnato al C.P.R. di Gorizia per la sua definitiva espulsione dal territorio nazionale.