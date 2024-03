SCORZE - Il gruppo delle bevande e delle acque minerali San Benedetto, di Scorzè (Venezia), chiuderà il bilancio 2023 con ricavi per 1.070 milioni di euro, circa 120 in più rispetto al precedente esercizio, grazie anche ad un incremento dell'11% dei volumi. Lo ha anticipato oggi il presidente, Enrico Zoppas, incontrando la stampa per la presentazione degli open day di domani, sabato 23 marzo, e domenica. Zoppas ha anche aggiunto che nell'anno in corso si assisterà ad una crescita più modesta a causa del venir meno dell'effetto inflazione, con consumi attesi in misura stabile. «Per recuperare margini - ha detto ancora - occorre continuare a diminuire i fabbisogni energetici, obiettivo che rincorriamo dal 2008. Lo scorso anno a parità di prodotto abbiamo consumato l'8% di energia in meno - ha concluso - e siamo vicini al raggiungimento della neutralità carbonica».