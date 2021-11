Le Zebre rugby bloccate dalla nuova variante riescono a partire dal Sudafrica

È in partenza oggi, domenica 28 novembre, da Città del Capo, un volo charter che riporterà a casa le Zebre e le altre squadre europee di rugby che si trovano in Sudafrica. Lo ha annunciato Michele Dalai, presidente della franchigia parmigiana. Il volo partirà a mezzogiorno e atterrerà a Dublino stasera intorno alle 22.

Le Zebre fanno parte dello United Rugby Championship, un campionato a cui partecipano squadre italiane (oltre alle Zebre il Benetton Treviso) e rappresentative di Irlanda, Scozia, Galles e Sudafrica. Le Zebre, insieme agli irlandesi Munster e ai gallesi Scarlets e Cardiff, erano in questi giorni in Sudafrica dove ieri e sabato prossimo avrebbero dovuto giocare due partite di campionato, che sono però state annullate dall'Urc per la situazione Covid nel paese.

Nella squadra delle Zebre ci sono i vicentini Jacopo Trulla e Andrea Zambonin, l'adriese Enrico Lucchin, il triestino Antonio Rizzi, il mestrino e vice capitano Tommaso Boni, il padovano Mattia Bellini.