Squadra di rugby bloccata a Cape Town: «Ma fuori è come se la pandemia non esistesse». Ci sono 5 veneti e un triestino

«Sì sì, stiamo bene, benissimo. Ho letto che qualcuno in Italia ci ha considerato in situazione “drammatica”: ma quando mai? Certo, li ringrazio per l’interessamento ma per noi qui è solo una gran noia: siamo chiusi in hotel invece di giocare a rugby o di visitare una delle città più belle del mondo. Il Covid? La variante sudafricana? Non pervenuti: noi giocatori restiamo sempre in “bolla”, ma a Cape Town vediamo vivere come se la pandemìa non esistesse».

Squadra di rugby bloccata in Sudafrica: chi sono i giocatori veneti e il triestino

Nella squadra ci sono i vicentini Jacopo Trulla e Andrea Zambonin, l'adriese Enrico Lucchin, il triestino Antonio Rizzi, il mestrino e vice capitano Tommaso Boni, il padovano Mattia Bellini.

Luca Rizzoli, 19 anni, Roma Nord, medie al Convitto, liceo della Farnesina, pilone o tallonatore delle Zebre di Parma in trasferta in Sud Africa nonché azzurro Under 20 cresciuto all’Unione rugby capitolina dove sanno crescere i talenti fin da bambini: «In via Flaminia ho iniziato a 5 anni, non ho più smesso. E no, in famiglia non c'erano tradizioni ovali». Il ragazzone parla dal cinque stelle Radisson Blu sul Waterfront, sull’oceano Atlantico, insomma. All’orizzonte c’è Robben Island, per 18 anni prigione del detenuto 46664 Nelson Mandela, a sinistra si scorgono le spiagge candide di False Bay, alle spalle la maestosa Table Mountain che fa ombra a 430mila abitanti. «Oggi dovremmo pure tornare in Italia con un charter via Regno Unito e senza fare quarantene: del resto dall’atterraggio al rientro noi 43 del gruppo, sempre “tamponati”. non avremo avuto alcun contatto con altri». «Questo periodo trascorso in albergo sta comunque rafforzando il gruppo - continua Rizzoli - Noi giocatori restiamo comunque dei privilegiati: ok, le nostre partite sono saltate, ma intanto a 19 anni ho avuto la possibilità di vedere una meraviglia come Cape Town».