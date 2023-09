Venezia, panico in piazza San Marco: rissa in pieno giorno al Gran Caffè Chioggia tra camerieri e avventori, pugni e "sediate" Video

VENEZIA - Venezia, panico in piazza San Marco: rissa in pieno giorno al Gran Caffè Chioggia tra camerieri e avventori. È accaduto ieri pomeriggio, domenica 24 settembre. Per cause ancora in corso di ricostruzione, è scoppiata una rissa tra alcuni camerieri dello storico locale con vista su Palazzo Ducale e un gruppo di avventori stranieri.

Volano sedie, spintoni e pugni, il tutto sotto lo sguardo incredulo dei passanti che hanno ripreso la scena.