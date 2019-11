Pulizia dei canali, i gondolieri-sub trovano sul fondale anche un carretto dei rifiuti

VENEZIA - C'erano persino un carretto dei netturbini per la raccolta dei rifiuti e un fornello nel «bottino» recuperato ieri sera a Venezia dalla squadra di 8 gondolieri subacquei, assistiti da sei collaboratori, nella zona del Canal Grande tra la Pescheria e il Ponte di Rialto. Per far riemergere il carretto, viste le dimensioni e per il fatto che era 'sepolto' da molto tempo e incagliato nel fango, è stato necessario utilizzare una gru della, 'proprietaria' dello stesso carretto. A supporto dell'intervento sera anche un natante del Gruppo volontari di Protezione civile di Venezia.Si è trattato del primo intervento del secondo ciclo di immersioni per la raccolta di rifiuti nei canali e rii veneziani promossi dall'Associazione gondolieri in accordo con il Comune di Venezia. «Siamo determinati - hanno commentato i gondolieri Stefano Vio e Alessandro Zuffi, ideatore e capo progetto - e vogliamo sviluppare questa iniziativa perché amiamo la nostra città e vogliamo renderci utili. Un p iccolo incidente a un nostro collega che è rimasto incastrato sul fondo di un'imbarcazione per un problema tecnico si è risolto subito per il meglio e le operazioni sono proseguite senza intoppi. Con questi interventi vogliamo contribuire a sensibilizzare i veneziani perché si sentano sempre più coinvolti nella tutela della città, che passa anche dal rispetto dell'ambiente lagunare e dal corretto conferimento dei rifiuti». Il prossimo appuntamento è previsto il primo dicembre in Rio di San Luca. (ANS