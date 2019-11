Canal Grande, i gondolieri sub trovano anche un ventilatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEVENEZIA È iniziata alle 18, quando sul Canal Grande all'altezza del mercato della Frutta, era già scesa la notte. Ieri, per la prima volta, i gondolieri sub si sono immersi nel canale che fa da spina dorsale di Venezia, per ripulirlo. E sono andati avanti fino a mezzanotte, recuperando dal fondale del Canal Grande oggetti tra i più disparati possibili: è stato trovato un ventilatore a fusto, una radio, un pezzo di aspirapolvere, un pezzo di fornello, ma soprattutto un grande osso di animale, forse un pezzo di bacino di bue.IL...