MESTRE/TOLMEZZO - Si chiama Anna Mainardi ed è originaria di Mestre la prima donna nella storia a gestire il rifugio Fratelli De Gasperi dalla prossima stagione estiva. A sceglierla la sezione del Club alpino italiano di Tolmezzo, preferendola tra un buon numero di qualificate candidature; a lei spetterà il compito di reggere le sorti dello storico rifugio che nel 2024 festeggerà il centesimo anniversario dalla sua fondazione. Importanti novità per quanti frequenteranno le spettacolari Dolomiti Pesarine.

Mainardi vanta un’esperienza ventennale nella gestione di rifugi. In passato ha infatti operato, mossa da autentica passione per la montagna, in diverse strutture ricettive alpine tra Veneto e Friuli: nel suo curriculum spiccano la conduzione dei rifugi Antelao, Chiampizzulon, Dal Piaz ed Eremo dei Romiti. La rifugista veneziana esprime grande entusiasmo per la nuova avventura, in cui sarà coadiuvata da una collaudata squadra di lavoro. «Inseguendo l’amore che provo per le montagne sono giunta in questo luogo straordinario – ha commentato - La nuova gestione del rifugio De Gasperi è pronta ad accogliere famiglie, escursionisti, alpinisti e amanti della montagna per un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’accoglienza, calore e dei sapori più autentici, il tutto con il valore aggiunto di essere immersi nella natura incontaminata di questo angolo di Alpi».

Anche Pietro De Faccio, presidente del Cai di Tolmezzo dichiara piena soddisfazione per il nuovo corso: «La nostra sezione ha un profondo legame con Il De Gasperi. I soci sono sempre in prima linea per contribuire alla manutenzione del rifugio e dei sentieri che lo circondano. Per il direttivo supportare la gestione e garantire l’apertura e la frequentazione delle Dolomiti Pesarine è una priorità. Stiamo già lavorando ai festeggiamenti in vista del 2024, che segnerà non solo i 150 anni della sezione, ma anche i cento anni del rifugio che ha visto tra i numerosi affezionati frequentatori diversi personaggi che hanno fatto la storia della Carnia e dell’alpinismo, tra i quali Michele Gortani, Regolo e Cornelia Corbellini e Cirillo Floreanini». Il rifugio aprirà da giugno a settembre e tutti i fine settimana di ottobre. Una struttura situata sul Clap Grande, che si trova a oltre 1.700 metri: lo si raggiunge imboccando un percorso ben segnalato con partenza dal centro fondo Pian di Casa. È l’ideale punto di partenza per splendide ascensioni sulle cime delle Dolomiti Pesarine, come quelle del Clap Grant, del Creton e del Lastron di Culzei. Accanto al rifugio De Gasperi si trova il giardino botanico del Clap Grant, dove sono raccolte circa 200 specie di piante di montagna.