MESTRE - Chi sia, nessuno lo sa. Neppure lui che l'ha incontrata e ha passato con lei un viaggio in treno da Padova a Ferrara. L'unica cosa che sa è che è di Mestre e studia Medicina a nel capoluogo estense, nello stesso ateneo in cui lui Théo Bonfils, ventenne francese, originario di Lione, è iscritto a Giurisprudenza. Così, per cercarla, ha tappezzato Ferrara di volantini, aprendo anche un indirizzo mail per l'occasione.

