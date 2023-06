PORTOGRUARO - La vita l'ha trascorsa tra la scuola e il sociale, senza tralasciare la sua passione politica. Riccardo Presotto si è spento all'età di 84 anni. Politico da sempre vicino al Partito Socialista, era stato amico personale degli allora ministri Rino Formica e Gianni De Michelis. Il suo impegno nel sociale è sempre stato per lui una parte fondamentale per la vita. Ha lavorato a lungo a fianco dei ragazzi nelle scuole portogruaresi come assistente tecnico. Negli anni 90 ha anche ricoperto il ruolo di presidente della casa di riposo Francescon di Portogruaro. Legato politicamente al Psi, aveva rapporti stretti con gli allora ministri Formica e De Michelis con cui condivideva la passione politica e il pensiero del segretario Bettino Craxi. Candidato al Premio Gervino per la sua rettitudine e il grande impegno per i più bisognosi, per i quali si è sempre speso rimanendo volutamente in ombra, Presotto non ha mai fatto mancare una risposta a chi gli chiedeva un aiuto.

IL RICORDO

«È stato un mio personale amico - ricorda l'ex consigliere comunale Riccardo Rodriquez -, ma era davvero amico di tutti. Non a caso si spendeva e aveva una parola di conforto quando lo si fermava in piazza. Con De Michelis e Formica stavano ore a discutere di politica, per la quale avevano la stessa passione. Non erano infatti rari i loro incontri nei quali, inevitabilmente, finivano anche le problematiche cittadine, che i due politici prendevano a cuore». Lascia i figli Francesco e Annarita con il nipote Leonardo. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 15, nel Duomo di Sant'Andrea.