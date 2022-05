Nozze in stile Bollywood, la zona di Rialto si trasforma

VENEZIA Matrimonio indiano da favola tra aperitivi, cene di gala, party, esibizioni di special guest e danze, in perfetto stile Bollywood. Tre giorni di eventi. 72 ore ininterrotte tra le location più suggestive della città. Abiti dai colori sgargianti, colorati, raffinati e sontuosi ricordano lo sfarzo dei maharajah, dell’oro e del lusso. La futura coppia di sposi è americana e lei è di origine indiana. Sui loro nomi vige il massimo riserbo, tuttavia la loro presenza in centro storico e quella dei rispettivi ospiti non passa inosservata.

Tra gli alberghi scelti ci sono l’Aman Canal Grande Venice a Palazzo Papadopoli, il 7 stelle lusso ristrutturato da Dottor Group tra le più importanti realtà italiane nel settore della conservazione dei beni culturali, e il Gritti Palace luogo di arte ed eleganza che è riuscito a conservare l’atmosfera intima di una residenza nobiliare.Anche questo matrimonio porta la firma Lanza & Baucina, nota società con sede a Londra fondata nel 2002 dal principe Antonio Licata di Baucina e dai suoi cugini, i conti Riccardo e Aleramo Lanza, e che della riservatezza ha fatto il suo biglietto da visita. E’ l’agenzia che ha curato e realizzato a Venezia le esclusive cerimonie di Alexandre Arnault con Géraldine Guyot (nel 2021), George Clooney con Amal Alamuddin (nel 2014) e François-Henri Pinault con Salma Hayek (nel 2009).

Giovedì sera la coppia di sposi ha incontrato amici e familiari alle Logge della Pescaria (Pescheria) di Rialto. I due edifici storici, da sempre dedicati all’attività commerciale, ospitano quotidianamente il mercato del pesce.