Quella visita della Regina a Venezia nel 1961, da lei stessa definita «un viaggio memorabile»

VENEZIA - Era il 1961 quando la Regina Elisabetta e il marito Filippo, duca di Edimburgo, hanno visitato il capoluogo veneto. «Un viaggio memorabile» l'aveva definito la stessa sovrana, ospite di Cipriani.

Una visita che nel momento del dolore per la sua scomparsa è stata ricordata proprio dal presidente della Regione Luca Zaia: «Nel 1961 era venuta in visita ufficiale a Venezia e a Torcello, rimanendo incantata dall'unicità della Serenissima - ricorda - Ci lascia l'ultima testimone del XX secolo, la più longeva regina inglese e il secondo capo di Stato più longevo della storia. Divenuta regina giovanissima, a 25 anni, dopo la scomparsa improvvisa di re Giorgio VI aveva giurato di dedicare tutta la sua vita al servizio della nazione e così ha fatto». Zaia ha rivolto «il mio cordoglio agli inglesi e a tutti i cittadini britannici residenti in Veneto».

Il cordoglio del Veneto

«Con la morte della Regina Elisabetta il mondo intero dice addio ad una donna che ha dedicato la vita intera al suo popolo e alla sua nazione. Venezia, che ebbe l'onore di ospitarla in diverse occasioni, si stringe al dolore della famiglia reale e a tutti gli abitanti del Regno» sono le parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che sui social ha pubblicato un video della visita della sovrana della Gran Bretagna del '61.

«Una donna, un Capo di Stato, che ha segnato un’epoca - ha detto il sindaco di Padova, Sergio Giordani - Le più sincere condoglianze mie e della Città a tutte le cittadine e i cittadini britannici e di tutti gli altri reami del Commonwealth che vivono, studiano, lavorano a Padova o che in tanti la visitano come turisti anche in queste ore».