Regina Elisabetta sta male, Liz Truss avvertita con un biglietto: il video

Un video mostra il momento in cui Nadhim Zahawi - Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito dal luglio 2022 e membro del Partito Conservatore - consegna alla nuova premier inglese Liz Truss una biglietto contenente le notizie sulle preoccupanti condizioni di salute della Regina Elisabetta. L'episodio si è svolto durante una riunione della Camera dei Comuni nella quale la leader Tory aveva esposto il suo piano energetico.

This is the moment Nadhim Zahawi passed a note to Liz Truss about concerns over the Queen's health in the House of Commons.



⭕The Prime Minister had unveiled her energy plan to MPs just minutes before news that the monarch was under medical supervision broke. pic.twitter.com/2Yeut4Hyuu

