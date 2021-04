VENEZIA - Alla fine di quella festa casalinga a base di droga, dallo zaino di uno degli invitati ha fatto capolino un taser. Puntato contro il padrone di casa, un trentenne loro amico, è stato usato per stordirlo, rubargli 500 euro e garantirsi una via di fuga certa. Perché troppa confusione era già stata fatta quella notte del 17 ottobre 2020 in un appartamento a Sant'Elena: i vicini di casa della vittima, spaventati dalle urla del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati