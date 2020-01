Scena da film, inseguiti con l'elicottero i rapinatori che fuggono sui tetti

MESTRE - Scena da film questa mattina in centro a Mestre con l'elicottero della polizia che insegue due rapinatori che tentavano una rocambolesca fuga sui tetti delle case. I due avevano tentato una rapina al negozio Apple di viale Garibaldi a Mestre. Poi avevano approfitatto di una impalcature per fuggire attraverso i tetti. La polizia ha fatto alzare in volo un elicottero e li ha presi.



Ultimo aggiornamento: 14:20

