Rapina a mano armata in pasticceria, fermato un giovane

CHIOGGIA - Rapina a mano armata in una nota pasticceria di Chioggia, in viale Tirreno 44. È accaduto sabato scorso, pochi minuti dopo le sette del mattino, quando un ragazzo, entrato nel bar pasticceria, ha affrontato la titolare brandendo una forbice e ha asportato il registratore di cassa tutto intero, col denaro dentro, mentre la donna, impaurita, si metteva a gridare. Il marito, che era nel retrobottega, è accorso e ha tentato di inseguire il rapinatore, che però è riuscito ad allontanarsi su una bicicletta. Alla polizia però la titolare della pasticceria ha descritto molto dettagliatamente il rapinatore, ricordandosi anche di averlo già visto qualche giorno prima mentre consumava nella propria pasticceria.



Sono scattate subito le ricerche dell’uomo, già noto alle Forze dell’ordine. Rintracciato in via Alga, è stato fermato e nelle tasche del giubbotto i poliziotti trovavano 7 banconote da 5 €, provento della rapina, nonché la chiave di un veicolo Piaggio. Dopo un breve interrogatorio il giovane ha confessato ai poliziotti che il registratore di cassa si trovava all’interno di un furgone Piaggio con cassone, di colore bianco, rubato qualche giorno prima e parcheggiato in una via adiacente; al suo interno è stato trovato il registratore di cassa, nonché una chiave a pappagallo ed un cacciavite, rubato in un garage sempre a Chioggia. M.O. ieri è stato accompagnato in Tribunale a Venezia per il processo per direttissima. Il giudice lo ha sottoposto agli arresti domiciliari.

