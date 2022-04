Le Procuratie vecchie riaprono dopo 500 anni

VENEZIA - Per la prima volta a Venezia in 500 anni di storia vengono aperte da oggi alla città e al pubblico le Procuratie Vecchie, l'iconico complesso in Piazza San Marco che corre dalla Torre dell'Orologio al Museo Correr. L'evento si deve alle Assicurazioni Generali, proprietarie dell'immobile, che hanno sostenuto o il restauro dei 12.400 metri quadrati dei tre piani dell'edificio,. Un cantiere durato cinque anni sotto la guida di David Chipperfield. Le Procuratie diventeranno la casa della Fondazione The Uman Safety Net, uno spazio all'insegna dell'inclusione, dell'innovazione e della sostenibilità.

