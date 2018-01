Il presidente del Porto stoppa l'albergo: avanti col museo del mare

di Elisio Trevisan

VENEZIA - Ilnon era una boutade di fine anno ma è uncui ilsta lavorando. Lo conferma il presidente dell'Autorità di Sistema portuale dell'Adriatico Settentrionale Pino Musolino: «Stiamo verificando la fattibilità economica e progettuale».Il luogo scelto è dietro la Marittima, dove l'Accordo di programma tra Comune e Porto, approvato dal Consiglio comunale ma non ancora firmato dall'Autorità, prevede la realizzazione di unPer Musolino i lotti 4 e 6 possono essere slegati e procedere separatamente: da un lato il parcheggio, magari con più posti auto per i veneziani, e dall'altro un Museo della marineria.o. Ma anche di Museo del mare ce n'è già uno, purtroppo mezzo chiuso da oltre tre anni: quello della Marina. «Ho in mente un progetto un po' più articolato e comunque non incompatibile con l'Arsenale, anzi. Una struttura che insegni ai cinesi e agli altri milioni di turisti che arrivano qui ogni anno cosa andranno a visitare, con la speranza che imparino anche a rispettare la città. E per fare questo bisogna prenderli all'inizio della città non in coda come all'Arsenale» dice il presidente...