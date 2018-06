Ragazza di 23 anni presa a sassate da banda di teppisti E la gente ride

di Davide Tamiello

MESTRE Presa a sassate in strada da dei teppisti. Nessuno screzio, nessuno scambio di parole, nessun presunto sgarbo da vendicare: apparentemente, un’aggressione senza alcun motivo. Per, 23enne di origini ivoriane, quel gesto aveva però una matrice ben definita:una sassaiola razzista. «Sono nera e per questa sono diventata il loro bersaglio, non è la prima volta che succede». Prisca vive a Marghera da 5 anni, dal 2013, da quando ha raggiunto il padre, arrivato a Mestre 25 anni fa. La ragazza parla un italiano praticamente perfetto e lavora per una ditta di pulizie che opera negli alberghi del centro storico.