Panchina doc a coach De Raffaele e a Nanu Galderisi

DOLO - Nella splendida cornice di villa Ca' Zane Martin di Sambruson si svolgeràla nona edizione del premiopromosso dalla rivista Business Shoes. La manifestazione ha carattere benefico ed il ricavato della serata sarà devoluto interamente a Gioco e Benessere in Pediatria onlus' di Padova.Le premiazioni, a partire dalle 20.30, riguarderannoha riportato lo scudetto del basket in Laguna. Per il calcio il premio sarà assegnato a Giuseppe Nanu' Galderisi, indimenticato bomber di Juventus, Mila e del Verona scudettato del 1985, Sarà premiato anche Mauro Zironelli allenatore che ha portato il Mestre in serie C e che ora lo sta conducendo alla conquista dei play-off. Fra i giornalisti il premio sarà assegnato a, di Mediaset, autore del libro 'Dimmi chi era Recoba' (ed.). Altri premio andranno al nuotatore paraolimpico Antonio Fantin ed al calciatore dello Spinea Fabio Caramel che riceverà il premio fair-play per il suo gesto di enorme sensibilità umana che lo ha visto donare il midollo osseo ad una signora gravemente malata. Per il calcio a 5 il premio andrà allo spagnolo Davide Marin Ortega che allena la Luparense futsal.(l.per.)