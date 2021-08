Coda di 200 metri per effettuare il tampone nel centro dell' "Ex silos"

PORTOGRUARO - In centinaia per il tampone Covid, a Portogruaro coda interminabile. Sono arrivati perfino sulla strada per sottoporsi al tampone per accertare o meno la presenza del virus.

Questa mattina erano davvero in tanti nel centro dell' "Ex silos" di via Piemonte a Portogruaro. Con il passare delle ore la cosa si è sempre più allungata, tanto da raggiungere la strada. Tutti allineati sul marciapiede, i pazienti hanno dovuto attendere ore sotto al sole. Addirittura poco prima di mezzogiorno la coda aveva raggiunto quasi i 200 metri. Nei giorni scorsi è stato preso d'assalto a Bibione l'autobus dell'Atvo messo a disposizione dell'azienda sanitaria per effettuare i tamponi, soprattutto tra i turisti costretti a presentare il certificato negativo per rientrare a casa.