Portogruaro. Schianto in via Isonzo: in tilt la viabilità di mezza città

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Sono usciti entrambi dal parcheggio e si sono schiantati in viale Isonzo a Portogruaro: viabilità in tilt. È bastato un incidente, fortunatamente senza feriti, per bloccare il traffico di mezza città.

Tutto è successo questa sera, sabato 27 gennaio verso le 18:20, in prossimità dell'incrocio tra viale Isonzo e via Vico, a due passi dal Bar Nostro.

Due le auto coinvolte nell'incidente: una Mercedes condotta da un uomo della zona e una Ford alla cui guida si trovava una donna. Entrambi gli automobilisti, secondo la prima sommaria ricostruzione, si stavano immettendo su viale Isonzo dopo aver parcheggiato a bordo strada. Le due auto si sono scontrate bloccando il traffico.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito ma le conseguenze si sono registrate in pochissimo tempo sull'anello viario cittadino. Le code sono arrivate fino all'incrocio di viale Trieste e nel senso opposto al rondò di viale Pordenone. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco assieme ai Carabinieri della Radiomobile che dovranno appurare cause e responsabilità. Immediato l'intervento anche del soccorso stradale Rado per la rimozione dei mezzi.