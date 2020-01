​Lavori sul ponte Forte Marghera chiude 40 giorni

MESTRE Quaranta giorni di sosta per forte Marghera, in cui da tempo non venivano chiusi i cancelli per un periodo più lungo di quello di una breve pausa nei giorni in cui la città si svuota. Uno stop forzato, per le associazioni e per i lavoratori delle attività della Controvento, che però ne approfittano per concedersi una pausa mentre il Comune provvede a un restauro del ponte di accesso, stabile ma acciaccato e soprattutto da potenziare in vista del passaggio di mezzi pesanti per i futuri eventi nell'area della baia. Martedì 7 gennaio, passate le festività, il forte chiuderà i battenti per più di un mese per permettere i lavori. La riapertura è prevista per il 18 febbraio anche se i lavori andranno avanti ancora per qualche mese e il cantiere sarà chiuso definitivamente in primavera. Unico accesso al forte, il ponte ha bisogno di un rinforzo: Insula, incaricata dei lavori dal Comune, deve mettere in sicurezza le basi di appoggio anche per consentire l'accesso a mezzi più pesanti in occasione di particolari esigenze, manifestazioni o mostre come quelle della Biennale o dei Musei civici che da qualche anno hanno preso casa nelle polveriere e i padiglioni del forte.



Sotto al ponte passeranno inoltre tutti i sottoservizi che dovranno connettere il forte con l'acquedotto, l'energia elettrica, le nuove fognature e la fibra ottica. Bloccato l'unico ingresso al forte, con le attività della Controvento (che dedicherà per un po' le sue attenzioni e tutto il personale al locale Fermenti, aperto da poco in centro) andranno in pausa inoltre anche le attività delle altre associazioni che hanno sede nelle varie strutture del compendio e del centro servizi, oltre alla frequentatissima biblioteca, entrata a regime a poche settimane dall'apertura e che nel 2019 ha registrato oltre 5mila presenze. Nei periodi di chiusura ad accedere al forte, attraverso una passerella a fianco del ponte e realizzata a uso esclusivo degli operai, saranno solo i volontari che si prendono cura dei gatti del forte, che potranno entrare per portare cibo e controllare lo stato di salute degli animali. Per tutti i frequentatori del forte, la riapertura è in programma a metà febbraio e in calendario c'è già, per l'occasione, un evento: proprio in quei giorni tornerà la Festa del pesce. Secondo Insula invece per vedere i lavori conclusi bisognerà aspettare la primavera ma le novità non riguarderanno solo il ponte di accesso: nei mesi successivi saranno infatti illuminati tutti i vialetti interni (in cui spesso si camminava nel buio più totale) e sarà aperto anche il nuovo collegamento ciclopedonale verso via Torino.

