Barchino con due pescatori resta in secca: salvati dall'elicottero

VENEZIA - Due giovani pescatori chioggiotti che con il loro barchino si erano trovati in secca nella laguna di Venezia, davanti a Pellestrina, sono stati tratti in salvo questa notte scorsa da un elicottero del 15. stormo dell'Aeronautica militare, decollato da Cervia.



Portati al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia, con sintomi di ipotermia, i due giovani stanno bene e - come informa l'Ulss 3 - sono già stati dimessi. La loro temperatura corporea è stata riportata alla normalità con le cure previste dal protocollo. Il barchino da pesca era rimasto incagliato in un tratto di secca nella laguna dei «sette morti», e non c'era modo di poterli raggiungere con imbarcazioni di salvataggio.



Così è stato chesto l'intervento dell'elicottero dell'Aeronautica, dotato di speciali visori notturni. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Capitaneria di porto di Chioggia. A causa del maltempo, l'elicottero non ha poi potuto far rientro a Cervia, ma ho dovuto atterrare allo scalo di Bologna.

