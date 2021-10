Barca si incaglia per colpa della bassa marea: 65 passeggeri, fra i quali alcuni calciatori, portati in salvo

VENEZIA - Un'operazione di soccorso è stata effettuata ieri sera, sabato 30 ottobre 2021, dalla Guardia Costiera nella laguna di Venezia. L'allarme era scattato per una imbarcazione non di linea che si era trovata in difficoltà tra San Pietro in Volta e Fusina. A bordo vi erano 65 passeggeri, tra cui diversi ragazzi appartenenti ad una squadra di calcio. A causa della bassa marea il natante si era incagliato davanti a Pellestrina. I soccorritori hanno disincagliato la barca portandola sino alla bocca di porto di Malamocco dove è avvenuto il trasbordo in sicurezza dei passeggeri.