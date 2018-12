Pattuglie per stroncare la vigilia alcolica: divieto di servire alcolici dalle 22 a mezzanotte

di Elisio Trevisan

MESTRE La città non vuole più essere famosa come capitale della vigilia alcolica. L'assessore Renato Boraso, su indicazione dele di concerto col comando della, ha fatto preparare un'ordinanza che vieta la somministrazione di alcolici dalle 22 alla mezzanotte del 24 dicembre. Perché la Vigilia torni ad essere un momento di raccoglimento per i credenti e di convivialità per i laici ma sempre vissuta in modo dignitoso.Basta, dunque, con le scorribande per i locali del centro riempiti da mestrini e da tanta gente che da anni arriva da fuori attratta proprio dalla promessa di bevute senza limiti e senza freni. La vigilia alcolica negli ultimi anni è diventata un evento di cui la città non va fiera e le proteste dei cittadini, oltre ai ripetuti richiami di monsignor Gianni Bernardi, parroco del duomo di San Lorenzo, ne sono la dimostrazione più evidente. «Pattuglie di vigili faranno la ronda attorno a piazza Ferretto e in tutte le altre aree del centro che gli anni scorsi erano bersaglio di questa iniziativa infausta - spiega l'assessore alla Mobilità -. E passeranno alla vie di fatto impedendo o bloccando ogni eccesso alcolico che incontreranno durante il servizio. Così tutte le persone che pensano ancora di trovare una città aperta al degrado sappiano che non è più così e che gli conviene andarsi a cercare altri posti dove comportarsi incivilmente». Al di là del disturbo alla quiete pubblica che iniziative come la vigilia alcolica arrecano, c'è anche il costo non indifferente per la comunità: perché se i bar guadagnano, Veritas dopo la mezzanotte si ritrova la città in condizioni invereconde. Senza contare che ogni anno anche i servizi sanitari sono sottoposti a stress a causa delle persone che finiscono in coma etilico, adulti ma soprattutto giovani e minorenni che rischiano la vita e diventano bombe innescate quando poi riprendono l'auto per spostarsi. L'intervento annunciato per la Vigilia di Natale è possibile anche grazie all'istituzione del servizio notturno con 40 vigili urbani e 13 nuove auto di servizio, Alfa Giulietta super accessoriate. Il nuovo gruppo è operativo già da un mese, con un'auto per quartiere a lampeggianti accesi, di ronda dalle 17.30 a mezzanotte, ma la prova del nove del servizio voluto dall'Amministrazione comunale sarà proprio tra la Vigilia di Natale e Capodanno, la settimana clou per le attività di intrattenimento serale.