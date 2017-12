Parto prematuro in laguna durante la vacanza lampo: coppia Usa si ferma a Venezia 3 mesi

di Monica Andolfatto

MESTRE - «Era tutto così romantico, sembrava un sogno.. E in questo sogno Isabella ha voluto nascere, spiazzandoci tutti». Il parto era previsto per il 19 dicembre, ma lei aveva fretta ed è nata in ottobre dopo solo 30 settimane: pesava 1300 grammi, i polmoni non erano ancora formati, doveva imparare a deglutire e respirare. Ora pesa quasi 4 kg, mangia con appetito e dorme come un angioletto: storia a lieto fine che vede protagonista una famiglia di New York, sullo sfondo del reparto didove la bimba è stata ricoverata 3 mesi e salvata.La vacanza nella città più bella del mondo per, la mogliee la primogenitadi 2 anni doveva durare poco più di una settimana. Ripartiranno il 10 gennaio non appena ottenuto il passaporto di Isabella, americana come la sorellina, mentre le origini del papà sono cinesi, venezuelane la mamma. Lui programmatore informatico, lei casalinga, entrambi 35enni. Il viaggio a Venezia lo avevano progettato da tempo: «Eravamo arrivati a Milano il 5 ottobre, dovevamo ripartire per gli Usa 7 giorni dopo. Invece abbiamo dovuto cambiare tutti i nostri piani. Non ringrazierò mai abbastanza lo staff medico, hanno un'umanità che nelle nostre strutture sanitarie manca» sipega papà Jason. Ad ascoltarla anche il direttore generale dell'Ulss 3,, che ha seguito il caso fin dall'inizio.