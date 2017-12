Trapianto di fegato la notte di Natale: salvato un bambino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - (F.CApp.) Un, e un bambino di 12 anni torna a sperare. La vigilia di Natale l’équipe di Chirurgia epatobiliare dell’Azienda ospedaliera universitaria, diretta dal professor Umberto Cillo, si è mobilitata per andare a prendere l’organo di un bimbo di 4 anni, deceduto in situazioni tragiche, dall’altra parte dell’Europa., e il rientro con la valigetta contenente quel. Che è arrivato all'ospedale di via Giustiniani a sera. A mezzanotte meno un quarto delè iniziato il trapianto: beneficiario un dodicenne proveniente da un’altra regione d’Italia, con un quadro clinico disperato. Quattro ore e mezza dopo, l’équipe è uscita dalla sala operatoria:, una nuova vita per il dodicenne. «Babbo Natale ha portato un fegato nuovo a un nostro piccolo paziente.!» ha scritto sui social network Cillo. «E’ stata surreale l’atmosfera di gioia e buonumore in sala operatoria - ha poi detto il chirurgo - per chi come noi ha trascorso. Chi ne ha pagato il prezzo, in realtà, sono state le nostre famiglie a casa»...