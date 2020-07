Mancano autorizzazioni paesaggistiche: sequestrata un'area del Parco san Giuliano

VENEZIA - I carabinieri forestali di Mestre e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale hanno sequestrato un'area del Parco di san Giuliano, sulla gronda lagunare di Venezia, sulla quale sarebbero in corso lavori senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche.



Il provvedimento è stato eseguito nell'ambito dell'indagine sulle violazioni ambientali connesse alla realizzazione delle opere pubbliche a servizio delle grandi manifestazioni all'interno del Parco, ed è stato disposto dal Gip di Venezia Barbara Lancieri. L'ipotesi d'accusa è di violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio sull'area interessata dal progetto edilizio, in parte realizzato e in parte da realizzare, che prevede ingressi per il pubblico, un piazzale in cemento per eventuali parchi, trasformabile in campi da basket, servizi igienici e un ponte di collegamento della zona del «tamburello».

Si tratta di una zona soggetta a vincolo paesaggistico, su cui manca non solo l'autorizzazione della Soprintendenza, ma su cui la stessa Soprintendenza aveva rilasciato un parere con prescrizioni per l'esecuzione dei lavori. I militari hanno contestato le ipotesi di reato previste dal Testo Unico Edilizia a carico dei direttori dei lavori che si sono succeduti nel tempo, del Responsabile unico del procedimento e del legale rappresentante della società esecutrice dei lavori. Ultimo aggiornamento: 17:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA