MESTRE - Gli abbonamenti per i parcheggi sulle strisce blu non si possono più rinnovare in ufficio, bisogna farlo online armati di computer o di smartphone, ma è meglio uno schermo più grande di un telefonino perché il formulario da riempire e, soprattutto, i documenti da allegare sono difficili da gestire su un piccolo display. E come se non bastasse il disagio di dover fare l’operazione online per chi non è pratico di computer, e non sono pochi, nessuno avvisa la clientela che non ci si deve più recare nella sede di Vela in piazzale Cialdini. Il risultato, così, è che tanti si fanno la coda in attesa del proprio turno, dietro a una marea di gente che deve fare un biglietto, un abbonamento per i bus, i vaporetti o per entrambi, comprare un biglietto per uno spettacolo. E, una volta esaurita la fila e raggiunto uno degli sportelli, dopo aver aspettato pazientemente, si viene rispediti a casa perché, appunto, il rinnovo degli abbonamenti per i parcheggi a strisce blu si fa solo via internet. Almeno attaccassero un cartello sulle vetrine di piazzale Cialdini, avvertendo che è inutile perdere tempo in coda, oppure avessero mantenuto la doppia opportunità, come avviene in molti casi di rapporti burocratici con banche, assicurazioni, enti di assistenza sanitari... , che spingono sull’informatizzazione delle pratiche ma consentono di risolvere la cosa anche in modo cartaceo agli sportelli.

Taglio netto

Vela, invece, ha dato un taglio netto. Già qualche anno gli abbonamenti ai parcheggi con le strisce blu erano stati spostati dall’ufficio dedicato che c’era in piazzale Candiani, e mescolati con tutto il marasma di Vela in piazzale Cialdini aumentando i tempi di attesa e di definizione delle pratiche agli sportelli dato che gli impiegati si occupano di tutto, ogni genere di servizio assicurato da Vela, la società partecipata del Comune.

Organici

I Sindacati dei trasporti da anni lamentano la riduzione degli organici di Vela e in particolare problemi alle biglietterie, come quelle dei ferryboat al Tronchetto, e Avm risponde che in realtà è una questione di più moderna organizzazione del lavoro e, d’altro canto, le tecnologie rendono sempre più automatizzate le operazioni per prenotare e pagare i biglietti. Tornando agli abbonamenti per i parcheggi a strisce blu, però, le pratiche per i rinnovi esclusivamente online si risolvono in pochi minuti per chi è pratico, ma rischiano di far perdere giorni a tutti gli altri: solo per inserire il documento d’identità, il libretto dell’auto per la quale si chiede l’agevolazione al parcheggio, gli eventuali contratti d’affitto, o la dichiarazione dell’amministratore di condominio sull’esistenza o meno di posti auto condominiali, si devono riprodurre i file con dimensioni non eccessive per non rischiare di vedersi rifiutare la pratica. E, prima ancora, bisogna trovare il posto in internet dove si trova il format da riempire: se la prima ricerca è semplice perché basta entrare nel portale di Avm Holding (e non di Vela Spa perché altrimenti si deve fare un passaggio in più), raggiungere la pagina riservata agli abbonamenti strisce blu è un po’ più complicato. Per risparmiare tempo, ad ogni modo, basta copiare la seguente stringa e si arriva direttamente al formulario da riempire: https://avm.avmspa.it/it/content/abbonamento-strisce-blu. Dopodiché, un altro po’ di pazienza per leggere bene tutti i campi da riempire e da contrassegnare, trovare il modo di riprodurre i documenti (fotografandoli o scannerizzandoli e creando pdf), e il gioco è fatto: se è tutto in ordine basta pagare, con bonifico o andando allo sportello, altrimenti si verrà contattati dagli impiegati che fanno il possibile per agevolare le operazioni.