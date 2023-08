VENEZIA - Leader nel mercato dell’arte bianca, Pan Piuma diventa partner ufficiale dell’Udinese Calcio per le prossime due stagioni. L’azienda con sede a Venezia ha deciso di sposare anche il progetto Udinese Academy. Si legherà dunque agli oltre 10.000 ragazzi che ne fanno parte, andando ad affiancare il proprio marchio con quello di Academy in tutte le affiliate in Italia ed all’estero presenti nel mondo Udinese. «L’entusiasmo nell’intraprendere nuove sfide è una caratteristica comune che ci permetterà di raggiungere insieme traguardi importanti», dice il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino: «Questa collaborazione unisce due realtà che condividono il rispetto dell’ambiente, il lavoro di squadra e l’attenzione verso innovazione». «La collaborazione con l’Udinese è per noi motivo d’orgoglio: la loro importanza a livello nazionale e la loro attenzione per il settore giovanile, li rendono i partner perfetti grazie ai valori che abbiamo in comune», afferma Massimiliano Anzanello, ceo di Pan Piuma.